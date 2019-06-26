لليوم الثالث..شعبنا في الوطن والشتات ينتفض رفضا لورشة البحرين

تتواصل لليوم الثالث على التوالي، المسيرات والوقفات الاحتجاجية في محافظات الوطن كافة ومخيمات اللاجئين في الشتات وعدد من دول العالم، رفضا لما يسمى "صفقة القرن"، والورشة الأميركية في البحرين، التي تعقد يومها الثاني وسط تمثيل ضعيف.

وتستمر الفعاليات الاحتجاجية، التي دعت لها فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى اليوم.

فعلى مستوى المحافظات: تستمر الفعاليات المنددة لليوم الثالث في محافظة رام الله والبيرة، حيث أُعلن منذ أمس يوما تصعيد ضد الاحتلال.

فيما ستقام صلاة الجمعة على الأرض المهددة بالاستيلاء عليها في قرى سالم وعزموط ودير الحطب شرق نابلس، ثم ستنطلق مسيرة غاضبة قرب مستوطنة "الون موريه".

كما أُعلن عن يوم غضب في جميع القرى والمخيمات في محافظة أريحا على مدار اليوم.