الكهرباء: الجدول 8 ساعات وعجز يصل لثلاثة ساعات

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة اليوم، أن جدول الأحمال المعمول به اليوم الأربعاء هو 8 ساعات وصل بعجز من ساعتين إلى ثلاثة ساعات بسبب تشغيل مولدين فقط بمحطة التوليد الكهرباء.

وكانت شركة توزيع الكهرباء قد أعلنت أمس، أن سلطة الطاقة الفلسطينية أبلغتهم بشكل رسمي إيقاف أحد المولدات العاملة في محطة التوليد من أصل ثلاثة مولدات كانت تعمل في المحطة، وذلك بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

بينت، أن بذلك انخفضت كمية الكهرباء المستلمة من قبل شركة توزيع الكهرباء من 70 ميجاوات إلى قرابة 45 ميجاوات، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على جدول الكهرباء المتواضع أصلا وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين وعلى القطاعات الحيوية في غزة، كما أن الاستمرار بوقف توريد الوقود قد يؤدي إلى إيقاف المحطة بشكل كامل وذلك لعدم وجود خزانات للاحتفاظ بكميات وقود كمخزون طوارئ يكفي لمواصلة تشغيل المولدات لعدة أيام أخر، حيث أن الخزانات الأساسية تم تدميرها بشكل كامل في عدوان عام 2014م.

ونوهت الشركة، إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قامت صباح اليوم بفصل خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح وقدرته 12 ميجاوات من الساعة التاسعة صباح هذا اليوم وسيستمر الفصل حتي الرابعة عصرا لأعمال صيانة داخل الخط الأخضر، وتزامن هذا الأمر مع إيقاف أحد المولدات في محطة التوليد يزيد الضغط على شركة توزيع الكهرباء ويفاقم الأزمة في ظل هذا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.

وذكرت، أن الشركة تستلم كهرباء تقدر ب 108 ميجاوات من داخل الخط الأخضر و42~45 من المحطة، في حين أن الطلب وصل إلى 500 ميجاوات، مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة لباقي مولدات المحطة.