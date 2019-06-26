تقارير: نيمار يوافق على شروط عقد برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قام باختصار طريق العودة إلى فريق برشلونة الإسباني الذي من المتوقع أن يعود عليه خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار أبلغ برشلونة أنه موافق على شروط العقد الذي قدمه النادي الكاتالوني، دون خوض مفاوضات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قرار نيمار يرجع لكونه يريد العودة إلى اللعب في الليغا، ورفقة برشلونة تحديدًا.

وأوضحت أن عقد برشلونة لنيمار يمتد إلى 5 مواسم، ويبلغ الراتب السنوي فيه 24 مليون يورو، وهو ما يعد مقاربًا لما كان يحصل عليه النجم البرازيلي فور التجديد الأخير مع البارسا.

وأفادت الصحيفة بأن العلاقات السيئة بين برشلونة وسان جيرمان هي ما قد تصعب عملية انتقال نيمار إلى "كامب نو" في الصيف الحالي.

يذكر أن تقارير سابقة قالت إن مستقبل نيمار، مع سان جيرمان تغير في الأيام الأخيرة، بعد تصريحات ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بأنه لم يتم إجبار النجم البرازيلي على الانضمام إلى الفريق في صيف 2017.

وفسرت التقارير تصريحات الخليفي بأنه لم يعد يتحمل سلوك نيمار، وهو تلميح لإمكانية مغادرة اللاعب لسان جيرمان هذا الصيف.