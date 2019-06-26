الاحتلال يفرج عن ثلاثة صيادين بعد اعتقالهم من بحر دير البلح ورفح

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء ، عن ثلاثة صيادين بعد ساعات من اعتقالهم من بحر دير البلح ورفح .

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين ان قوات الاحتلال أفرجت عن الصيادين محمد نضال عياش ومصعب نضال عياش سكان دير البلح و حازم أكرم جميل أبو ندى سكان رفح عن طريق معبر بيت حانون( ايرز ) حيث تم إعتقالهم ليلة أمس وصباح اليوم من بحر قطاع غزة.

وبين بكر في تصريحات خاصة ان قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ، الصيادين محمد نضال عياش و مصعب نضال عياش بعد ملاحقة مراكبهم في بحر رفح ، وقيام الصيادين بإخراج مراكبهم في وقت لاحق .

وكانت قوات الاحتلال أصابت صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت آخر، مساء امس الثلاثاء، وذلك أثناء عملهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة .

وأكد مراسلنا، إصابة الصياد محمد النحال بالرصاص الحي خلال ملاحقته من قبل الزوارق الإسرائيلية في بحر رفح جنوب القطاع، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الصياد حازم أبو ندى، موضحا أنه كان برفقة النحال على ذات "الحسكة" في عرض بحر رفح.