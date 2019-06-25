لأول مرة.. "فيسبوك" توافق على تسليم بيانات مستخدمين

وافقت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" لأول مرة على تسليم بيانات مستخدمين تابعين لها إلى جهات قضائية خارجية.

قال وزير الدولة للاقتصاد الرقمي الفرنسي، سيدرك أو، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن فيسبوك وافقت على تسليم بيانات مستخدمين تابعين لها إلى المحاكم الفرنسية.

وأوضح قائلا "أبرمنا اتفاقا مع فيسبوك، لتسليم بيانات لتحديد هوية وكافة المعلومات المتعلقة بمستخدمين يبثون خطابات الكراهية، مستفيدين من فيسبوك.

وأشار إلى أن "فيسبوك" ستزود جهات التحقيق الفرنسية بالبيانات الخاصة بمواقع المستخدمين، الذين يبثون خطابات الكراهية عبر المنصة.

وتابع "وفقا لمفاوضتنا معه، وافقوا على إرسال المعلومات الأساسية الخاصة بالمستخدمين المتهمين ببث الكراهية عبر الإنترنت، والتي ستطلبها المحاكم بصورة رسمية".

ومضى "هذا يعني أن العملية القضائية ستكون قادرة على المضي قدما بشكل طبيعي، وهو أمر مهم جدا في الوقت الحالي من أجل فرنسا ولمكافحة خطابات الكراهية".

وأشار إلى أنه في السابق كانت فيسبوك ترفض إعطاء أي بيانات أو معلومات عن مستخدمين، إلا في حالة اتهامهم وإدانتهم رسميا بالتورط في جرائم إرهابية أو جرائم إباحية مع أطفال.