كرينبول يكشف قيمة تعهدات مؤتمر المانحين لميزانية الاونروا

كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء تعهدت في مؤتمر المانحين بتقديم 110 ملايين دولار لأنشطة الأونروا .

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته: "على مدار نحو سبعة عقود أوفت الأونروا بشكل فعال بولايتها لمساعدة لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم. من المؤسف عدم التوصل حتى الآن إلى حل سياسي يفي باحتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد غوتيريش على أهمية مواصلة بذل جهود السلام لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وفي الوقت نفسه، يجب النظر إلى استمرار عمل الأونروا ليس فقط على أنه مسؤوليتنا المشتركة ولكن أيضا باعتباره نجاحنا المشترك".

وأشار الأمين العام إلى الإصلاحات الكبرى وتدابير الحد من التكاليف التي قامت بها الأونروا لتقليص الإنفاق. وخلال السنوات الخمس الماضية تمكنت الوكالة من توفير 500 مليون دولار عبر هذه التدابير الداخلية. كما استطاعت تنويع قاعدة مانحيها.