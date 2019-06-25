موسكو: وقفة احتجاجية رفضا لورشة البحرين

شارك حشد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية ونشطاء منظمات المجتمع المدني الروسي، وممثلو هيئات مؤسسات روسية فاعلة، في وقفة احتجاج رفضا وتنديدا بورشة المنامة، بتنظيم من سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، وإقليم حركة "فتح" في روسيا.

وأطلع سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، ممثلي الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية الفاعلة، على جوهر الموقف الفلسطيني من ورشة المنامة التي دعت لها الولايات المتحدة لتسويق "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى تداعياتها الخطيرة التي تدمر آفاق الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتهدد أمن المنطقة والعالم.

وأكد نوفل أمام الحشد أن ورشة المنامة كما غيرها من محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولدت ميتة ومصيرها الفشل والاندحار أمام صمود شعبنا الفلسطيني خلف قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أن السلام والأمن لن يعما المنطقة دون تجسيد تطلعات شعبنا الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين.

وأعرب عن شكره لروسيا الاتحادية، حكومة وشعبا، على موقفها الثابت والداعم لقضية فلسطين العادلة وحقوق شعبها المشروعة.

بدوره، أشار رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة إلى أن شعبنا الفلسطيني بكافة قواه وفي كل أماكن تواجده في الوطن والشتات يقف صفا واحدا خلف قيادته الشرعية في مواجهة "ورشة المنامة" و"صفقة القرن"، وكافة الاجراءات الأميركية والإسرائيلية التي تمس بحقوقه المشروعة.

وقال بركة إن ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني على أرضه والمطالبة بحقوقه الوطنية المشروعة وتجسيدها انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية ستسقط كافة المؤامرات للنيل من عدالة قضيته، وأن تحقيق الوحدة الوطنية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتفاف مكونات شعبنا حول قيادته الشرعية هو الرد الحقيقي على صفقة القرن وورشة المنامة وكافة الاجراءات الأميركية وسياسات حكومة اليمين الاسرائيلي الدموية.

من جهته، أكد رئيس مركز القدس سيرغي بابورين أن الأراضي الفلسطيني ومقدساتها سيما القدس، تبقى قضية مقدسة بالنسبة للشعب الروسي، وأن روسيا على الدوام ستظل ثابتة على مواقفها الداعمة لفلسطين وشعبها الذي يدافع عن هذه المقدسات التي تهم البشرية جمعاء.

من جانبها، عبرت الناشطة في مجال مقاطعة البضائع الاسرائيلية، مديرة موقع محور المقاومة، فاطمة يجوفا عن رفضها واحتجاجها على ورشة المنامة، معتبرة اياها عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ودعت يجوفا الأوساط الروسية لحشد مزيد من الدعم لفلسطين وشعبها حتى إحقاق حقوقه الوطنية غير القابلة للنقصان.