وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في روما رفضا لـ "ورشة البحرين"

نظّم أبناء الجالية الفلسطينية في العاصمة الايطالية روما واللاتسيو، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية رفضا لـ"صفقة القرن" والورشة الأمريكية في البحرين.

وشارك في الوقفة الى جانب الجالية الفلسطينية وأعضاء حركة "فتح" اقليم ايطاليا، الجالية العربية والإسلامية وممثلو المنظمات المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في الوقفة، الأعلام الفلسطينية واللافتات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين.

وأكد ممثلو المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، على أهمية تطبيق القوانين والشرعية الدولية كي يعم السلام وينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وفي السياق، أكد البرلماني ستيفانو فاسسينا، على ضرورة العمل معاً من خلال الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي كي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويعم السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الجالية الفلسطينية في روما واللاتسيو قد دعت جميع الفلسطينيين والعرب والأصدقاء الإيطاليين للمشاركة في وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني وضد إعلان الإدارة الامريكية عن صفقة القرن وورشة المنامة.

وفي السياق، أصدرت حركة "فتح" اقليم ايطاليا بيانا أشارت فيه الى "ترسخ الاجماع الوطني الفلسطيني الرافض لصفقة القرن وورشة المنامة الاقتصادية تحت عنوان الازدهار من أجل السلام، ذات الأهداف الواضحة بتحويل قضيتنا الوطنية السياسية بامتياز الى قضية إنسانية يمكن حلها بالمساعدات العينية والمشاريع الوهمية، وباستثمار الأموال العربية في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، دون أي أفق لحل سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحقوقنا الوطنية والتاريخية على أرض وطننا فلسطين."