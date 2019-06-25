كوشنير: لن يشعر الفلسطينيون بالازدهار الاقتصادي الا باحترام "أمن اسرائيل"

توجه مستشار الرئيس الامريكي غاردر كوشنير خلاله خطابه امام ورشة البحرين بكلمة للفلسطينيين قائلا " لن يتمتع الشعب الفلسطيني من ازدهار دون حل سياسي عادل.

وقال كوشنير: "اقول للشعب الفلسطينين الرئيس ترامب وامريكا لم تتنازل عنكم فللشعب الفلسطيني القدرة والشجاعة والاصرار لايجاد الازدهار فهيا نستغل تلك الفرصة ".

و أضاف كوشنر: "الناس هنا يرغبون في رؤية نهاية للصراع وحقيقة حضور الكثير من القادة ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم يؤكد أن هناك رغبة واهتمام من المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني إذا سمحت الظروف بذلك".

وأضاف "منذ فترة طويلة كان الفلسطينيون عالقين في الماضي رؤيتنا هي التفكير الحديث من أجل مستقبل أفضل ، رؤية لما يمكن القيام به مع السلام اجتماع بعد اجتماع مؤتمر بعد مؤتمر أسمع نفس الشريط المكسور ، .

وقال كوشنر إن الفلسطينيين بقوا للوراء بسبب السياسين ولا زالوا ينسون الشعب الفلسطيني للوراء، نريد أن نرى السلام والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين والجميع في العالم ، ونريد أن نرى حرية العقيدة دون اضطهاد ، ونريد أن يعيش الناس مع بعضهم البعض باحترام ويريدون حياة طيبة أكثر لأطفالهم. "

وقال إن "هناك العديد من الصعوبات في الاقتصاد الفلسطيني والعنف وعدم الاستقرار السياسي وعدم وجود حل للقضايا الأساسية وتلك الامور منعت التقدم ، والمشاكل الاقتصادية لا يمكن حلها دون حل عادل للنزاع وهذا سوف يحدث بمجرد احترام الاحتياجات الأمنية لإسرائيل".

و تابع : "الكثير من الأموال التي وصلت الفلسطينيين ذهبت للأسلحة والفساد" ، وادعى أنه إذا تم استثمار الأموال في البنية التحتية أو الصحة لكانت الامور ستبدو مختلفة.

وأضاف أن "الحاضرين في القاعة لديهم القدرة على العمل سويًا وإحداث تغيير تاريخي للفلسطينيين وشعوب المنطقة".

