أنباء عن تعيين أول سفيرة "إسرائيلية" في مصر

قالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، إن وزير الاتصالات الإسرائيلي من أصل درزي، أيوب قرا، قد انسحب من الترشح على منصب سفير "إسرائيل" في مصر.

وأوضحت الصحيفة العبرية، اليوم الثلاثاء، أن المرشحة الأقوى لهذا المنصب هي أميرة أورون، التي عملت من قبل في مصر وتركيا.

وأشارت إلى أن الخارجية "الإسرائيلية" أعلنت في تشرين أول (أكتوبر) 2018، ترشيح أورون لمنصب سفير "إسرائيل" إلى مصر، لكن الحكومة لم تجتمع حتى الآن للمصادقة على تعيينها.

ونوهت إلى أن 9 سفراء "إسرائيليون" سابقين إلى مصر وجهوا رسالة إلى نتنياهو، حثوه فيها على الامتناع عن تعيين قرا.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن 10 سفراء سابقين دعوا الحكومة إلى الموافقة بسرعة على تعيين أورون.

وأعلن موقع "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" في شهر أكتوبر الماضي، أنه لأول مرة سيتم تعيين سفيرة "إسرائيلية" في القاهرة، وصادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية على تعيين أميرة أورون سفيرة "لإسرائيل" في مصر.

وقال الموقع إن أورون ستكون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر، حيث عملت سابقًا في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية.