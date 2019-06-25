الكشف عن حدث كاد أن يؤدي لكارثة في صفوف جيش الاحتلال

كشفت قناة عبرية النقاب عن كارثة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي كادت أن تودي بحياة العشرات من الجنود.

وذكرت القناة العبرية الثانية مساء أمس، الاثنين، أنه خلال تدريبات عسكرية في منطقة الشمال، وقع حدث أمني خطير، لكن انتهى دون وقوع إصابات.

وأفادت القناة العبرية، بأن قوة من وحدة "ماجلان" الإسرائيلية الخاصة، نجت من حدث عملياتي خطير في وادي الاردن خلال تدريبات مكثفة للجيش الأسبوع الماضي، في شمال وادي الأردن.

وأوردت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني أنه خلال تمرين عسكري تمركزت وحدة "ماجلان" قرب الحدود الشمالية لوادي الأردن، للتعامل مع حادث عملي، لكن قوات الجيش الأخرى في التدريبات لم تكن تعرف بوجودها، وأطلقت ناحيتها قذائف الهاون، وسقطت القذائف بجانبها لكن لم يصب أحد.

وأشارت القناة إلى أنه في أعقاب الحادث ثم إيقاف التدريبات، وتم نقل تقرير عنها إلى القيادة الشمالية، وأمرت بفتح تحقيق، فيما تبين أن هناك فجوة كبيرة في التنسيق بين الوحدات وسيتم الاستفادة من تلك الواقعة.

ويذكر أن الواقعة العسكرية جاءت تحت عنوان "كارثة كادت أن تقع في تدريب عسكري للجيش الإسرائيلي في الشمال".