تركيب هواتف عمومية في سجن "الدامون"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الثلاثاء، أنه تم البدء بتركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم رقم (4) في معتقل "الدامون"، وهو القسم المخصص للأسرى الأطفال المقدسيين.

ووفقاً لمصادر الهيئة، فقد تم بالفعل تركيب ثلاثة أجهزة ، وسيتم تشغيلها بعد شهر تقريباً، كما وسيتم إجراء الاتصالات التجريبية خلال الأيام القادمة، بين قيادة حركة فتح في معتقل "ريمون" وقسم الأسرى الأشبال في "الدامون".

ولفتت الهيئة في تقريرها بأن خطوة تركيب أجهزة التلفونات العمومية في أقسام السجون، كانت أحد المطالب الأساسية التي خاض من أجلها الأسرى إضرابًا مفتوحاً عن الطعام في معركة الكرامة الثانية، حيث تم إنهاء الاضراب بعد ثمانية أيام، وذلك عقب عقد اتفاق خلال شهر نيسان/ابريل الماضي بين قادة الحركة الأسيرة وإدارات سجون الاحتلال يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارات سجون الاحتلال.

يذكر بأن عدد الأسرى القابعين في قسم (4) في "الدامون" 40 أسيراً من بينهم 35 أسير قاصر و 5 أسرى بالغين.