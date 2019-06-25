أبو عيطة يدعو لتنفيذ اتفاق 2017 فوراً لمواجهة مؤتمر البحرين

أكد نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح د. فايز أبو عيطة، أن القيادة والفصائل والشعب الفلسطيني كافة موحد في مواجهة صفقة القرن ومؤتمر البحرين.

وشدد أبو عيطة خلال كلمته في المؤتمر خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي أقيم في غزة مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني وقيادته لا تجامل أحد عندما يتعلق الأمر بدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال أبو عيطة: "صفقة القرن لن تمر ونقول لإخواننا في البحرين وبعض الدول العربية "مصدومون من مواقفكم"، ولا مجاملة حينما يتعلق الأمر بقضيتنا وشعبنا".

وأوضح أن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب وقضية فلسطين فمهما خذلنا بعض الحكام الذين وافقوا على الاجتماع في المنامة إلا أن الشعوب العربية والإسلامية لن تخذلنا أبداً، مشيراً إلى الزخم الجماهيري الحاشد في لبنان وتونس والجزائر وكل البلاد العربية والإسلامية.

ودعا أبو عيطة شعبنا للعمل بكل جهد وإمكانية لتفويت الفرصة على أعداء الشعب الفلسطيني، قائلاً: "علينا أن نبادر فوراً لتنفيذ اتفاق 2017 لنتمكن من تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتفويت الفرصة على أعداء الشعب الفلسطيني".