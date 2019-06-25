مصادر دبلوماسية: السلطة استدعت سفيرها في المنامة اعتراضاً على مؤتمر البحرين

كشفت مصادر دبلوماسية النقاب عن استدعاء السلطة الفلسطينية للسفير الفلسطيني في البحرين طه محمد عبدالقادر.

وأفادت المصادر لموقع النهضة نيوز أنَّ السفير الفلسطيني في البحرين طه محمد عبدالقادر يتواجد حالياً هو وعائلته في رام الله بعد استدعائه من قبل السلطة، مشيرة المصادر أنَّ السلطة تفكر جدياً بعدم إعادة سفيرها إلى البحرين.

في السياق، نفت المصادر الدبلوماسية أن تكون السلطة أغلقت سفارة البحرين في رام الله، مشيرة إلى أنَّ السلطة لا تريد تصعيداً دبلوماسياً مع البحرين خشية تضرر الفلسطينيين المقيمين في البحرين، حسب موقع النهضة نيوز.

وعم الإضراب الشامل قطاع غزة صباح الثلاثاء، رفضًا لمؤتمر البحرين الذي سيعقد اليوم في العاصمة المنامة وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي واسع، فيما ستجري مسيرات شعبية بالضفة الغربية المحتلة لذات الهدف.