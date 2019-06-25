غلاف غزة يشتعل بفعل بالونات حارقة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع عدد من الحرائق في المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة.

وبحسب موقع "حدشوت 24" العبري، فإن 10 حرائق اندلعت في المستوطنات بغلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع، حيث تنوعت ما بين المجلس الإقليمي "أشكول"، و"كيسوفيم"، وأيضا "كرم أبو سالم"، و"نير عام" و"ناحل عوز".

ووفقاً للموقع فإنه يجري إخماد الحريق الذي اندلع في "نير عام"، بينما في "ناحل عوز" تجري محاولات السيطرة عليه.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت صباح اليوم وقف إدخال ونقل الوقود القطري الى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، واندلاع الحرائق في غلاف غزة.