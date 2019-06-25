حماس ترسل تحذيراً لـ"إسرائيل" بعد تراجعها عن تنفيذ تفاهمات التهدئة

حمّل القيادي البارز بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية اليوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع وما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة عقب تراجعه وتلكؤه في تنفيذ التفاهمات.

وأكد الحية في تصريح صحفي نشره الموقع الالكتروني لحماس اليوم أن "تلاعب الاحتلال في مساحة الصيد ووقف توريد الوقود لمحطة التوليد يجعل التفاهمات في خطر شديد، وينذر بعواقب وخيمة".

كما حذر الحية الاحتلال الإسرائيلي من تصدير أزماته الداخلية إلى الشعب الفلسطيني.

وأعلنت سلطات الاحتلال صباح اليوم وقف تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالوقود حتى إشعار آخر.

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن القرار يأتي عقب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، مؤكدة اندلاع 14 حريقا في مستوطنات غلاف غزة أمس.

وأوردت ما أصدره مكتب التنسيق التابع للاحتلال بوقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" بدءاً من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر.