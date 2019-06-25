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إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:12 - 25 يونيو 2019
جيش الاحتلال على حدود غزة جيش الاحتلال على حدود غزة
بنك فلسطين
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أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، شرق بلدة بيت حانون شــمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق بيت حانون شمال القطاع أطلقت النار على مجموعة من المواطنين قرب مكب النفايات شرق البلدة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص الحي على أي مواطن أو مزارع يقترب من أرضه على الحدود شمال وشرق القطاع.

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