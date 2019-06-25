ماذا طالبت أسرة هدار غولدن من المشاركين في مؤتمر البحرين؟

وجهت أسرة الجندي الإسرائيلي المأسور لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدن، رسائل شخصية لجميع المشاركين في مؤتمر البحرين تطالبهم بوضع الشروط مقابل تحسين الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة.

ووفقاً لموقع المستوطنين 7 فقد جاء في رسالة عائلة الأسير غولدن: "أي تسوية مع الفلسطينيين يجب أن يبسقها شرطا بإعادة ابنائنا من الأسر في غزة".

وقالت: "يجب أن يتم اشتراط تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بإعادة الجنود الإسرائيليين من حركة حماس".

وجاء في الرسالة أيضاً: "قبل خمس سنوات تم أسر هدار ومنذ ذلك الوقت وحركة حماس تنتهك كل القوانين والمبادئ الدولية وحقوق الانسان لذلك نطالبكم بالعمل لاستعادة أبنائنا الأسرى قبل أي ازدهار لقطاع غزة رجاء ان تضعوا حدا لمطلبنا"، وفقاً للرسالة.