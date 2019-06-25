إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في البيرة

أصيب ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة لقمع مسيرة سلمية انطلقت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، رفضا لما تسمى بـ"صفقة القرن"، و"ورشة المنامة".

كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين المتواجدين في المنطقة بقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، ومنعتهم من التغطية، وأجبرتهم على الابتعاد عن محيط المكان، فيما انتشر عدد آخر من هذه القوات على الجبال المحيطة بمستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضي البيرة.

وتأتي هذه المواجهات ضمن المسيرات التي أُعلن عنها من قبل القوى الوطنية والإسلامية، من أجل التنديد واستنكار "صفقة القرن" وورشة البحرين.