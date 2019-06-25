مسيرة طلابية وسط رام الله تدعو لتفعيل المقاومة في مواجهة "مؤتمر البحرين"

نظمت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت مسيرة في قلب مدينة رام الله اليوم الثلاثاء رفضا لمؤتمر البحرين الاقتصادي، وصفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية وتصفيتها.

وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي عمت الضفة الغربية اليوم، استجابة لدعوات لجنة التنسيق في الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي تركزت في نقاط التماس حيث اندلعت المواجهات في كل من منطقة بيت أيل شمال رام الله والخليل وبيت لحم وحاجز حوارة جنوب مينة نابلس.

ورفع الطلبة المشاركون في المسيرة يافطات تدعو لمحاربة التطبيع واسقاط صفقة القرن، والدعوة إلى المواجهة مع الاحتلال.

وخلال المسيرة، التي جابت شوارع رام الله هتف المشاركون بدعوات إلى الوحدة في التصدي للأخطار التي تواجهها القضية الفلسطينية، وتفعيل المقاومة للتصدي لكل الاعتداءات الصهيونية والأمريكية.

وأكد الطلبة في بيان لهم، أن مقاومة مؤتمر البحرين الاقتصادي وما تبعه من جلسات وقرارات واجب وطني وقومي وإنساني يصب في مسيرة تحرر ‏الإنسانية من نير الاستعمار ‏والاستغلال والتبعية والهيمنة. ‏

وشجب البيان مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر ‏معتبرين مشاركتهم عداء مباشر للشعب الفلسطيني ‏والشعوب العربية ولكل أحرار العالم.

ودعا البيان القيادة الفلسطينية إلى العمل على إعادة بناء ‏منظمة التحرير لتشمل الكل الفلسطيني على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968 الذي يضمن فلسطين من نهرها ‏لبحرها ضمن وحدة وتلاحم القوى الفلسطينية على أساس مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني‎. ‎

وشدد الطلبة في بيانهم على ضرورة المواجهة الجماهيرية داخل فلسطين وخارجها للقائمين والمشاركين في المؤتمر هي كلمة الفصل والتي لا تتم إلا من خلال ‏إعادة تنظيم الشعب ضمن أطر نقابية وجماهيرية وطلابية ونسوية وأحزاب وحركات اجتماعية تضمن دفع مستوى المواجهة ‏لأقصى قدر ممكن. ضمن أوسع تحالف يضم كل القوى الرافضة والمقاومة للمشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة‎.‎