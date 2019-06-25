اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس وجامعة الخليل يوقعان اتفاقية تعاون

وقع أمين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ورئيس جامعة الخليل صلاح الزرو التميمي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك لتقديم منح دراسية لطلبة جامعة الخليل من أبناء محافظة القدس المحتلة.

وأثنى التميمي، على جهود اللواء النتشة بالاستمرارية بدعم ومساندة الطلبة، والجهود التي يبذلها في دعم قطاع التعليم بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام.

وأكد أن منحة اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس من أهم المنح الخارجية المقدمة لطلبة الجامعة من حيث حجمها، واستمراريتها، وأثرها الإيجابي على الطلبة وعائلاتهم ومسيرتهم التعليمية.

بدوره، أشاد اللواء النتشة بالدور الذي تقوم به جامعة الخليل التي تعد صرحا تعليميا فلسطينيا عريقا يفتخر ويحتذى به.