بنك فلسطين يقدم دعمه لجمعية الجاروشية الخيرية في محافظة طولكرم

قدم بنك فلسطين دعماً مالياً لجمعية الجاروشية الخيرية في محافظة طولكرم كجزء من مساهمته في دعم الأنشطة الخيرية في المحافظة وتعزيز تلبية الإحتياجات المتعلقة بالشرائح الإجتماعية والإنسانية. وقد خصص الدعم المقدم من البنك من أجل استيعاب مجموعة من المسنين والمسنات الذين هم بحاجة الى الإيواء والرعاية في المحافطة.

ويأتي الدعم الذي يقدمه البنك كجزء من مسؤوليته الإجتماعية التي يخصص لها ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم وتطوير القطاعات التنموية المختلفة كالتعليم والصحة والمساعي الإنسانية والمشاريع الثقافية والفنية والرياضة وغيرها من الأنشطة. حيث تم هذا الدعم ايمانا من البنك بضرورة تعزيز المساعي الإنسانية وتكريس احترام البنك لشريحة المسنين في مختلف أرجاء الوطن.

من ناحيتها، أشادت جمعية الجاروشية بجهود البنك والنشاطات التي يقوم بها لدعم المجتمع الفلسطيني، وشريحة المسنين على وجه الخصوص، حيث قامت الجمعية بتكريم البنك عبر تسليم درع تكريمي لمدير فرعه في مدينة طولكرم تقديراً منها على دعمه للجمعية واستمرار عملها.