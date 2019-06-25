بحرينيون_ضد_التطبيع هاشتاق يتصدر مواقع التواصل للتعبير عن الرفض الشعبي للخيانة

تصدر هاشتاق اطلقه عدد كبير من البحريين اليوم الثلاثاء، "#بحرينيون_ضد_التطبيع قائمة الهاشتقات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة توتير للتعبير عن رفضهم لمؤتمر البحرين الذي يهدف لتصفيه القضية الفلسطينية .

ورفع عدد من البحريين علم فلسطين فوق أسطح منازلهم رفضاً لاستضافة بلدهم المؤتمر الاقتصادي المتفرع من صفقة القرن.

ورفض الشرفاء من البحريين ان يكون وطنهم موقعاً لانطلاق للتطبيع مع العدو او ان يُسجل التاريخ وعد بلفور آخر يكتب فيه أن المنامة كانت مهد الاستقرار والازدهار للعدو الغاصب.

غسان جاسم سرحان على حسابه على توتير قال" انا بحريني الجنسية فلسطيني الهوى عروبي الانتماء، ارفض التطبيع مع كيان العدو الغاصب واعتبر اقامة ورشة سلام من اجل الازدهار او المشاركة فيها خيانة للشعب الفلسطيني، واعلن براءتي من هذا الفعل الشائن ومن قام به ومن دعمه.

نائلة أبو وعري ققالت على حسابها على تويتر "إسحبوا دراجاتكم وعودوا من حيث اتيتم !!! أيها المطبعون. الخائنون. وليتكم قرأتم تاريخ هذه المدينة العربية. انها القدس كل زاوية ومتر وكيلو وميل. تدوسون بدراجاتكم تاريخ عريق وعلى ارضها ضحايا وشهداء عودوا أدراجكم فالأرض تلعنكم.

اما المواطن البحريني صلاح عبدالرحمن البلوشي وأنا بريء ممن يشاركون في هذا المؤتمر ولا يمثلني ولا يمثل البحرينيين.

أنا بحريني أرفض أن يكون وطني موقع انطلاق للتطبيع مع العدو الصهيوني ولا أقبل أن يسجل التاريخ وعد بلفور آخر يكتب ويدرس للأجيال القادمة فيه أن المنامة كانت مهد الاستقرار والازدهار للعدو الغاصب #بحرينيون_ضد_التطبيع — Hasan (@abohadyeid) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

انا هديل كمال الدين بحرينية الجنسية فلسطينية الهوى عروبية الانتماء، ارفض التطبيع مع كيان العدو الغاصب واعتبر اقامة ورشة سلام من اجل الازدهار او المشاركة فيها خيانة للشعب الفلسطيني، واعلن برائتي من هذا الفعل الشائن ومن قام به ومن دعمه. #بحرينيون_ضد_التطبيع — hadeeloosh (@hadeelek88) ٢٣ يونيو ٢٠١٩