"مهجة القدس": محكمة سالم تصدر حكمين بحق الأسيرين مصطفى جواد وأحمد كميل 

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية، أصدرت حكمين بحق أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسيرين هما:

الأسير المجاهد مصطفى عيد ذيب جواد (30 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 05/09/2018م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن الفعلي (18) شهراً ويوم واحد وغرامة مالية قدرها (4000) شيكل بتهمة القيام بنشاطات ضد الاحتلال الصهيوني.

والأسير المجاهد أحمد نادر أحمد كميل (21 عاماً) من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 24/10/2017م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن الفعلي (30) شهراً وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل بتهمة القيام بنشاطات عسكرية وتآمر لإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسيرين مصطفى جواد وأحمد كميل ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. ويقبعان حالياً في سجن مجدو.