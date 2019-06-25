ألوية الناصر صلاح الدين تؤكد التزامها تجاه أسرانا

قالت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين أنها ملتزمة بواجبها اتجاه أسرانا الأبطال في سجون العدو الصهيوني حتى تحرير أخر أسير منها.

وأكد أبو عطايا المتحدث العسكري باسمها، في تصريح صحفي في ذكرى عملية الوهم المتبدد، أن تحرير الأسرى واجب شرعي نسعى لتحقيقه في أي وقت مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وأضاف المتحدث العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين:"ستبقى قضية الأسرى حاضرة في عقول مجاهدينا دائماً ولن ندخر جهداً مهما كان من أجل إنهاء معناتهم" ، موضحاً أن العدو لا يعرف سوى منطق القوة لذلك سننزع حرية أسرانا بالقوة ولن ننتظره أن يمّن على أسرانا بالحرية .

وتوجه أبو عطايا بالتحية الجهادية إلي أسرانا الأبطال على تحديهم واصرارهم في تحدي السجان مستدركا بالقول " منكم الصبر ومن الوفاء بإذن الله تعالى".

العملية في سطور

في الثامن من يونيو لعام 2006 م أقدمت طائرات العدو على اغتيال القائد الشيخ المؤسس: جمال أبو سمهدانة الأمين العام للجان المقاومة، في أحد المواقع العسكرية التابعة لألوية الناصر صلاح الدين أثناء تجهيزه مجموعة من الاستشهاديين.

في التاسع من يونيو من نفس العام تجرأ العدو على استهداف عائلة غالية على شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

في الوقت ذاته تغول العدو الصهيوني بحق أسرانا الأبطال في مختلف السجون الصهيونية، كما نفذ حملات اعتقال في مختلف المناطق الفلسطينية .

وبعد سلسلة من الجرائم الصهيونية

قررت قيادة ألوية الناصر صلاح الدين و بالإشتراك مع كتائب القسام وجيش الإسلام ، توجيه ضربة نوعية ترتقي لحجم هذه الجرائم .

الوهم المتبدد

" أسر الجندي شاليط"

المكان : الحدود الشرقية لمحافظة رفح

الهدف : موقع كرم أبو سالم العسكري

وقت التفيذ : الساعة 05:15 من فجر الأحد 25/26/2006م

الجهة المنفذة : ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب القسام وجيش الإسلام

خسائر العدو : مقتل جنديين وإصابة آخرين وأسر الجندي "جلعاد شاليط"

شهداء العملية : الاستشهادي :حامد الرنتيسي والاستشهادي محمد فروانة من مجاهدي ألوية الناصر صلاح الدين – وحدة الإنزال خلف الخطوط.

أبرز القادة المشاركين في العملية:

الشهيد القائد : كمال النيرب "أبو عوض" الأمين العام للجان المقاومة.

الشهيد القائد : عماد حماد القائد العام لألوية الناصر صلاح الدين

- أشرف على تدريب و تجهيز الاستشهادين المنفذين للعملية.

- المشرف على تنفيذ العملية .

- المحقق الأول مع الجندي الأسير جلعاد شاليط

الشهيد القائد : هشام أبو نصيرة قائد لواء خانيونس

- قائد وحدة الإسناد في العملية.

الشهيد القائد : خالد شعت "أبو جميل"

قائد الدعم اللوجستي للعملية

الشهيد القائد خالد المصري "أبو فراس"

نتائج العملية

النتائج المباشرة:

1- الخسائر البشرية: أسر الجندي "جلعاد شاليط" ،ومقتل قائد الدبابة ومساعده و إصابة ستة آخرين بجراح.

2- الخسائر المادية: تدمير دبابة الميركافاه (3) المطورة، وناقلة جند مصفحة و حدوث أضرار في الموقع العسكري .

3- الخسارة الأمنية: قدرة المقاومة على حفر نفق استخدم في عملية الاقتحام دون أن يكتشف العدو أمره.

النتائج غير المباشرة:

1- إتمام صفقة الحرائر.

2- إتمام صفقة وفاء الأحرار.