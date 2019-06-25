صور استفزازية لـ"إسرائيليين" من البحرين وتقلب مواقع التواصل الاجتماعي

من قلب ربوع الوطن العربي "البحرين"، يلتقط "الإسرائيليون" صوراً استفزازية بعد وصولهم لها للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يقام اليوم ويشارك فيه عدد من الدول العربية برعاية أمريكية ورفض فلسطيني كبير.

فمنذ أمس، وبعد وصول الوفود الصحفية "الإسرائيلية" للعاصمة البحرينية المنامة، فباتوا يلتقطون الصور الاستفزازية لوجودهم في البحرين بعد موافقة الأخيرة لهم على تغطية فعاليات المؤتمر الإعلامية، في خطوة تطبيعية بامتياز.

فاليوم تبدأ فعاليات مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يعد بداية لتطبيق فعلي لصفقة القرن التي يرفضها الكل الفلسطيني باعتبارها مدخل لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق اللاجئين.

فقد ظهر صحفي "إسرائيلي" بعد وصوله للمنامة أمس، يحاول استفزاز الفلسطينيين والعرب بصورة سيلفي من أمام مقر "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" في ‎المنامة.

كما انتشرت صورة من المنامة تجمع وفد شبكة "كان" العبرية - الصحفية الإسرائيلية "جيلي كوهين" ومراسل الشؤون الدولية "مواف فاردي" والمصور "يوبب بوتبول" استعداداً لتغطية مؤتمر البحرين.

فيما ظهر مراسل القناة 13 الإسرائيلية معلقاً على توجهه للبحرين :"لأول مرة دولة عربية تمنح صحفيين إسرائيليين تأشيرات دخول بجوازاتهم الإسرائيلية.

كما أثار الغضب مراسل القناة 13 العبرية باراك رافيد ينشر صورة من المنامة يحمل فيها زجاجة بيرة مُعلقاً: مع البيرة في البحرين، شرق أوسط جديد

وقد كتب أدهم أبو سلمية من غزة: #صورة من المنامة عاصمة #البحرين تجمع وفد شبكة "كان" العبرية - الصحفية الإسرائيلية "جيلي كوهين" ومراسل الشؤون الدولية "مواف فاردي" والمصور "يوبب بوتبول" استعدادا لتغطية مؤتمر البحرين.

أبارك للنظام البحريني استباحة بلاده من قبل الصهاينة.

ألا لعنة الله على المطبعين.

فيما كتبت يحيى حلس من غزة، - صهيوني يلتقط صورة مستفزة أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع في #البحرين

- الى هذا الحد وصلنا !! العار كل العار على بحرين الخيانة

#يسقط_مؤتمر_البحرين

#ورشة_المنامة_خيانة

#ورشة_العار

#البحرين_ترفض_التطبيع

فيما كتب ياسر عاشور: صحفي صهيوني يحمل جواز سفره الإسرائيلي أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بعد أن سمحت له السلطات البحرينية بدخول أراضيها لتغطية ورشة المنامة التطبيعية. #التطبيع_خيانة

فيما أرفق عبد الناصر الفضالة صورة لصحفي في البحرين وكتب معلقاً:" {ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء مناّ }

#تسقط_صفقة_العار

#البحرين_ضد_التطبيع











