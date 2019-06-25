نتنياهو: عملنا مئات المرات لمنع تمركز إيران في سوريا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لقد عملنا مئات المرات لمنع تمركز إيران في سوريا عسكريًا، وقمنا بمنع نقل أسلحة حزب الله، ومنعنا خلق جبهة ضدنا في الجولان".

وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع الثلاثي بين "إسرائيل" والولايات المتحدة وروسيا بحضور مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن، ونظيره الروسي نيكولا بترشوف، إن "إسرائيل سترد بكل قوة على أي هجوم تتعرض له".

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون: "إن إسرائيل تلعب دورًا مركزيًا في الشرق الأوسط، ونحن نتواجد في خضم لحظة حاسمة في المنطقة".

وزعم بولتون أن "إيران مؤيدة للإرهاب فهي تقوم بنقل أسلحة، وتسلح مجموعات متطرفة، وتهدد خطوط الوقود الدولية، ونحن بدورنا نبحث عن سبل السلام".

وقال: "الاتفاق النووي مع إيران ليس جيدًا، وهذه القمة تعقد في وقت بالغ الحساسية، فإن إيران وأذرعها يقومون بأعمال استفزازية، ونحن نعتبر إيران مصدر الاعتداءات".