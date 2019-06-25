بولتون: الوضع الآن مع إيران والمنطقة يمر في لحظة حاسمة

قال مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون " ان "إسرائيل" تعلب دوراً مركزياً في الشرق الاوسط ، ونحن الآن نتواجد في خضم لحظة حاسمة في المنطقة فإيران مؤيدة للمقاومة فهي تقوم بنقل اسلحه وتسلح المقاومة وتهدد خطوط الوقود الدولية ونجن بدورنا نبحث عن سبل السلام فالاتفاق النووي مع ايران ليس جيدا .

وقالت معاريف حسب اقواله هذه القمة الثلاثية "لإسرائيل" والولايات المتحدة وروسيا في إسرائيل تُعقد في وقت بالغ الحساسية، فإيران واذرعها يقومون بأعمال استفزازية ونحن نعتبر ايران مصدر للاعتداءات وهي تساعد وتمول منظمات المقاومة .