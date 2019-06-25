المجتمع المدني في غزّة يدعو لحراك واسع ضدّ "صفقة القرن"

حذرت مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من خطورة ما يسمى "صفقة القرن"، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض جملة إملاءات أميركية تتناغم مع الطرح الإسرائيلي لـ"عملية السلام" المفترضة.

وقال الحقوقي صلاح عبد العاطي، في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسات المجتمع المدني، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، إن صفقة القرن هي خطة أميركية خالصة لدعم إسرائيل وفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطيني وحرمان الفلسطينيين من كافة حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف عبد العاطي أن "خطورة الصفقة تكمن في حرمان الفلسطينيين حتى من إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وممتلكاتهم، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وتطلق يد الاحتلال في تغيير الوقائع على الأرض بما يساعد في تكريس سيطرته على كافة الأراضي الفلسطينية".