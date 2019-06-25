كهرباء غزة: وقف نقل الوقود القطري سيؤثر بشكل سلبي على جدول توزيع الكهرباء

كشف مصدر في هيئة المعابر لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني وقف نقل الوقود القطري لمحطة توليد كهرباء غزة.

وأضاف المصدر أن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني وقف نقل الوقود منذ صباح اليوم الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.

من جانبها أكدت شركة توزيع الكهرباء بغزة أن وقف توريد الوقود القطري سيؤثر بشكل سلبي ومباشر على جدول توزيع الكهرباء، وعلى حياة المواطنين.

وأوضحت الشركة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قطاع غزة سيفقد كمية كهرباء كبيرة تقدر بـ 70 – 75 ميجا وات، مضيفةً: "بهذا الحال لن نتمكن من إيصال كميات الكهرباء المناسبة للمواطنين".

وأشارت إلى أن التأثير السلبي يقع على جميع القطاعات الحيوية في قطاع غزة مثل قطاع الصحة والخدمات، خاصة مضخات المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وغرف غسيل الكلى، والأطفال الخدج، مما يؤثر على حياة المواطنين بشكل رئيسي.

وكان ما يسمى بـ"مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية" أعلن صباح اليوم وقف نقل الوقود القطري المخصص لمحطة كهرباء قطاع غزة.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن منع إدخال الوقود بفعل استمرار إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن 13 حريقا نشب أمس في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة، مشيرة إلى أن القرار سيتم تطبيقه منذ اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال سياساتها التعسفية بحق قطاع غزة، حيث تواصل تقليص مساحة الصيد بشكل متعمد، علاوة على منع إدخال الوقود القطري لمحطة الكهرباء.