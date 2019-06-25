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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:16 - 25 يونيو 2019
اسرى في سجون الاحتلال اسرى في سجون الاحتلال
بنك فلسطين
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 25 من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير أشرف محمد عبد الله أبو مغصيب (40 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير محمد فارس محمد شرقية (36 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 22 عامًا قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير محمد جمال محمد رمضان (35 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 30 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

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