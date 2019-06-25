بتكوين تبلغ أعلى مستوى في 15 شهراً

وصلت عملة "بتكوين"، إلى أعلى مستوياتها في 15 شهرا، امس الاثنين، بعد أن قفزت أكثر من عشرة في المئة مطلع الأسبوع.

وعزا المحللون هذا الارتفاع إلى تنامي التفاؤل حيال تبني العملات المشفرة بعد أن كشفت فيسبوك عن عملتها الرقمية "ليبرا".

وسجلت العملة المشفرة الأصلية 11 ألفا و247.62 دولار على بورصة "بتستامب" في ساعة متأخرة من الأحد، مسجلة أعلى مستوياتها، منذ مارس من العام الماضي.

وتراجعت لاحقا، ليبلغ أحدث سعر لها 11 ألفا و39.62 دولار بنسبة صعود 1.9 بالمئة، وفق ما نقلت رويترز.

وفي الأسبوع الماضي، قالت فيسبوك إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم ليبرا، لكن الإعلان أفضى على الفور إلى استفسارات من الجهات التنظيمية والساسة في أنحاء العالم.

وقال ماتي جرينسبان، المحلل في إي.تورو، إن مكاسب بتكوين تبرز التفاؤل المتزايد في أسواق المستثمرين الأفراد بأن خطط فيسبوك جزء من توجه أوسع نطاقا للشركات الكبرى صوب تبني العملات المشفرة.

وقال "يعتقدون أن ليبرا ستخلق وعيا جماهيريا بالعملات المشفرة وتكون مدخلا لتبنيها."