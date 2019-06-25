الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الـ 9 درجات مئوية.

ويسود طقس حار الى حار جداً في مختلف المناطق مع درجات حرارة أربعينية في المناطق الغورية والشفا غورية. وتكون الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

أما يوم غدٍ الأربعاء، فلا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في جميع المناطق بحيث تتجاوز درجة الحرارة منتصف الثلاثينيات في الجبال العالية نهارًا، مع ساعات المساء والليل يبقى الجو حارًا في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية غربية.

ويطرأ الخميس انخفاض على درجات الحرارة بحيث يعود الطقس ليصبح صيفيًا حارًا نسبيًا في الجبال وحارًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت، وتكون درجة الحرارة فوق معدلاتها بحوالي درجتين في معظم المناطق، في حين تعود الأجواء للاعتدال ليلاً في الجبال وإلى الدفيء في باقي المناطق، أما الرياح فتكون شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة، وتتحول الى نشطة أحياناً خصوصاً في ساعات الليل في المناطق الجبلية.