الأطباء الأمريكيون دربوا الذكاء الاصطناعي للتعرف على النوبة القلبية

اخترع خبراء البرمجة والطب الأمريكيون خوارزمية تمكن السماعات الذكية من مراقبة عمل قلب الشخص أثناء نومه.

وتقوم تلك السماعات باستدعاء سيارة الإسعاف في حال إصابة المريض بنوبة قلبية.

وقد كشفت مجلة Digital Medicine الأمريكية عن النتائج الأولية للدراسة في هذا المجال.

من المعروف أن النوبات القلبية تعد من أكثر أسباب الموت انتشارا في العالم وتحدث غالبيتها لحظة غياب ذوي الشخص المريض.

وقال الباحث، شيامنت غولاكوتا، من جامعة واشنطن إن مغزى الدراسة التي أجراها يكمن في الإنذار عن النوبة القلبية مبكرا وإنقاذ حياة المصاب.

وأشار الباحث إلى أن نحو نصف المليون شخص من سكان الولايات المتحدة يتوفون أثناء النوم بنوبة قلبية. أما أسرة المريض فلا تكتشف توقف قلبه إلا بعد موته.

ويعمل الباحث غولاكوتا، وزملاؤه في جامعة واشنطن على الاستفادة من قدرة السماعات الذكية التي تنتجها "أمازون" و"غوغل" و" أبل" لتكون على استعداد دائم لتلقي الأوامر من صاحبها.

ولاحظ الأطباء أن المرضى يبدأون في التنفس بطريقة تشنجية خاصة في حال انخفاض نسبة الأكسيجين في أجسامهم وأدمغتهم. فيطلقون في هذه الحال صوتا باطنيا مميزا يمكن التعرف عليه بسهولة.

وقام العلماء بدراسة أرشيف خدمة سيارات الإسعاف ليسجل نماذج الأصوات التي يطلقها المرضى المصابون بنوبات قلبية واستخدموها في تعليم الذكاء الاصطناعي داخل السماعة الذكية لطلب سيارة الإسعاف في حال ورود نشيج أو شخرة من هذا النوع.