الزراعة بالضفة تنفي ما أُشيع عن تخفيض أسعار البيض

أوضح طارق ابو لبن، الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، أن ما أُشيع عن انخفاض أسعار البيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، غير صحيح، إنما يتعلق بمزارع محددة لم تكن لديها الإدارة اللازمة خلال شهر رمضان، حيث قل الطلب على هذه السلعة.

وأضاف أبو لبن في تصريحات صحفية أن إرشادات صدرت عن وزارة الزراعة قُبيل شهر رمضان لكيفية تعامل المزارعين، إلا أن بعضهم لم يطبق ذلك، ما أدى إلى فيض كبير من البيض، حيث قاموا بتخزينه أملاً ببيعه لاحقاً، وهو ما يُعد مخالفة للمدة التي من شأنها أن تُقلل من جودته وصلاحيته.

وأوضح أبو لبن، أن أسعار البيض في السوق الفلسطيني متوسطة، حيث تتراوح ما بين 12- 15 شيكلاً.

وشدد على الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة بالشراكة مع مزارعي الدجاج البياض وممثليهم، من تنظيم للكميات المنتجة، والتي تأتي نتيجة للتوازن بين العرض والطلب، حيث تسمح وزارة الزراعة بتربية 2.2 مليون فرخة بياضة منها 1.6 مليون فرخة منتجة و600 ألف لعمليات الإحلال والإبدال، بحيث تحافظ على إنتاج ما يقارب 14 مليون كرتونة بيض سنوياً، وهي الكمية المستهلكة في أسواق الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة التواصل مع الجهات الرقابية لا سيما وزارة الزراعة في حال قرر مزارع أو أكثر إتلاف كميات يشك في فسادها تجنباً للآثار البيئية والتلوث المحتمل، والذي من شأنه التأثير على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.