مواجهات في الخليل وقلقيلية عشية مؤتمر البحرين

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكدت وسائل إعلام محلية اندلاع مواجهات بين المشاركين في المسيرة المناهضة ل صفقة القرن وقوات الاحتلال، بعد قمعه للمتظاهرين بمنطقة باب الزاوية وسط محافظة الخليل.

كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان ما أدى لاصابة بعضهم بالاختناق.

يأتي ذلك رفضا للورشة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، بحجة تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسط مقاطعة فلسطينية على جميع المستويات.