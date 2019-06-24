الهيئة الوطنية تدعو الشباب لليقظة من اقحامهم في أنشطة تطبيعية مع العدو

أدانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعت الشباب لليقظة من محاولات اقحامهم في أنشطة تحت مسميات خبيثة جوهرها تطبيعي قذر.

كما أدانت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، بأشد العبارات مشاركة بعض الشباب الفلسطيني برعاية ما يسمى باللجنة الشبابية في الفعل التطبيعي الفاضح تحت عنوان "يركبون ويركضون معاً" بالتنسيق مع "شركاء" من كيان العدو الصهيوني والذي يطلقون عليه اسم "تحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط" على الجانب الآخر من السياج الفاصل مع أرضنا المحتلة عام 48.

وقالت الهيئة :" في الوقت الذي تجسدت به وحدة الموقف والارادة الفلسطينية برفض مؤتمر البحرين التطبيعي وتستنفر كل ساحات الوطن والشتات لفعل فلسطيني موحد في مواجهة التحديات يطل علينا هؤلاء بعقد عقد لقاءات عبر "الفيديو كونفرنس" بينهم ومستوطنة "بئيري" ونسوا جرائم الإحتلال والحصار وسياسة الأبارتهيد وجرائم الحرب التي تمارسها الاحتلال الصهيوني على الأرض بحق شعبنا الصامد الأبي.

وأضافت، إن ما تقوم به ما تسمى اللجنة الشبابية من جمع بين شباب فلسطينيين وصهاينة ما هو إلا محاولة متعمدة وواضحة للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ومحاولة كارثية لتبرير نظام الأبارتهيد والاستيطان الصهيوني الفاشي، في الوقت الذي تصعد فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من وتيرة الإجرام والعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، والنقب ويافا والجليل، وتشدد الحصار على قطاع غزة، وتقوم بقنص الأطفال والنساء المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.

واعتبرت الهيئة المشاركة في النشاط المذكور تطبيعاً وجريمة وتجاوز للقيم الوطنية. إن ما يجري في فلسطين المحتلة ليس صراعًا يمكن حله بالحوار، بل بالمقاومة بكافة أشكالها لكنس الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1948. من أجل العودة وتقرير المصير.

وأكدت أن القيام بهذه المهزلة بالتزامن مع البدء بتطبيق صفقة القرن التصفوية يستهدف اختراق جبهتنا الداخلية وتفتيت وحدة وصلابة المجتمع الفلسطيني، في الوقت الذي تحقق فيه حركة مقاطعة الكيان الصهيوني (BDS) المزيد من الانتصارات وتفضح جرائم الاحتلال، وتتسع دائرة المتضامنين ومناصري الحق الفلسطيني حول العالم. وهذا يلهمنا ويحثنا على تصعيد المقاطعة الشاملة ضد الإحتلال وأدواته، حتى يحقق شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات حقه في العودة والإستقلال وتقرير المصير.

وعبرت الهيئة عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ومحاولة تلميع صورته من خلال فعاليات مشتركة تجمل وجه الاحتلال القبيح وتساوي بين شعبنا المقهور وجلاديه.

ودعت كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الحر المقاوم في غزة والضفة وفي كل مكان أن يحذروا من الانجراف -بقصد أبو بدون قصد- عبر تيار الخداع هذا إلى دوامة "السلام" الزائف، الذي يتنكر لحقوق شعبنا وثوابته وأهدافه العادلة.

وحثت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كل الشابات والشباب الفلسطينيات إلى مقاطعة كافة الفعاليات التطبيعية، والتي تهدف لتغطية جرائم الاحتلال بحقنا، كما أدانت ما تقوم به اللجنة الشبابية من تطبيع فاضح مخالف للإجماع الفلسطيني.

ودعت الهيئة جهات الاختصاص لوقف أولئك النفر عند حدهم وعدم السماح لهم بالترويج لسمومهم ومحاولات اختراق الساحة الوطنية والنيل منها، كما وندعو لأوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة الاحتلال (BDS). إلى تفعيل دورهم في كشف العابثين بثوابتنا الوطنية وتعزيز المقاطعة كسلاح بيد شعبنا الفلسطيني في مواجهة مشاريع تصفية قضيتنا والإجهاز على حقوقنا الثابتة.