غريبنبلات: نريد تحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين وفتح تريد حرق الأرض

وجه المبعوث الامريكي جايسون غرينبلات انتقادا لحركة فتح بسبب رفضها للورشة الاقتصادية في العاصمة البحرينية "المنامة" والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وكتب عرينبلاتد على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" "لقد دعت شبيبة فتح للبدء بانتفاضه رداً على مؤتمر البحرين، في حين أن الولايات المتحدة تحاول تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين عبر حلم اقتصادي لمستقبلهم تقوم فتح بإطلاق تهديدا بالقيام بانتفاضة وبحرق الارض وهذا أمر مؤسف.

يشار إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية اتخذت موقفاً موحداً من ورشة البحرين ورفضتها باعتبارها خطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وتم وصفها بصفقة العار. ودعت الفصائل كافة الأنظمة العربية المشاركة فيها إلى الانسحاب تأييداً للموقف الفلسطيني الموحد.