التجمع الإعلامي يشارك في فعاليات مناهضة لمؤتمر المنامة

شارك التجمع الإعلامي الفلسطيني مساء اليوم الإثنين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية والمجتمعية في سلسلة فعاليات مناهضة لـ "ورشة المنامة" في البحرين، وصفقة القرن الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وبدأ الفلسطينيون على المستويين الرسمي والشعبي يحشدون ضدّ المؤتمر، مؤكدين رفضهم لمؤتمر البحرين الذي يمثل وعد بلفور جديد، في حين دعت الفصائل الفلسطينية إلى تظاهرات أمام سفارة البحرين في جميع أنحاء العالم تنديداً بالورشة، إلى جانب التلويح بالتصعيد الميداني على نقاط التماس مع العدو الإسرائيلي.

وأوضح رئيس التجمع الإعلامي علاء سلامة أن مشاركة التجمع الإعلامي في الوقفات التنديدية والاحتجاجية ضد مؤتمر البحرين تأتي في سياق الرفض الفلسطيني لأي مؤتمرٍ يهدف لتصفية القضية، داعياً الإعلاميين العرب إلى فضح المخططات الإسرائيلية والأمريكية ومخططات بعض الأنظمة العربية للنيل من القضية الفلسطينية.

وشارك التجمع الإعلامي الفلسطيني في الوقفة الاحتجاجية رفضاً لورشة البحرين التطبيعية، التي نظمتها الأطر الصحفية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة.

وشارك في الوقفة التي دعت لها الكتل والأطر الصحافية، عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين رفعوا لافتات غلب عليها الرفض للتطبيع الإعلامي، والدعوة للوحدة مثل "متحدون لإسقاط ورشة البحرين وصفقة ترامب"، و"بالوحدة والمقاومة نسقط مشروع ترامب وورشة البحرين".

كما، وشارك التجمع الإعلامي في الحملة الشعبية الإلكترونية لمواجهة صفقة القرن، وغردَّ المشاركون في الحملة ضد مؤتمر البحرين واصفين إياه بـ"المؤتمر الخياني".

في السياق، شارك التجمع الإعلامي في مؤتمر صحفي تحت عنوان (مؤسسات ثقافية ومجتمعية ضد مؤتمر البحرين) التي نظمه مؤسسة رواسي فلسطين ووزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية والمجتمعية لحضور وقائع.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، يومي الثلاثاء والأربعاء، الورشة الاقتصادية بمشاركة عدد من الدول العربية إلى جانب ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الراعية للورشة.