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ساحل العاج يهزم جنوب أفريقيا ويتساوى مع المغرب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:26 - 24 يونيو 2019
ساحل العاج و جنوب افريقيا ساحل العاج و جنوب افريقيا
بنك فلسطين
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رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 3 نقاط وشارك المنتخب المغربي صدارة المجموعة- فيسبوك

حقق منتخب الكوت ديفوار فوزا صعبا في قمة المجموعة الرابعة أمام جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وسجل هدف ساحل العاج الوحيد في المباراة، جوناثان كودجا في الدقيقة 65.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 3 نقاط وشارك المنتخب المغربي صدارة المجموعة، فيما بقي منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا بلا نقاط.

وكان المنتخب المغربي قد حقق فوزا صعبا بهدف نظيف أمام منتخب ناميبيا، أمس الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وسجل هدف المباراة الوحيد، المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

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