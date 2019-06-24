أغويرو يتوعد بالانتقام من زميله ميسي.. لماذا؟

كان أغويرو قد ساهم في تأهل منتخب بلاده لدور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا 2019- فيسبوك

توعد مهاجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، سيرخيو أغويرو، بالانتقام من زميله النجم ليونيل ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على نظيره القطري بهدفين نظيفين في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، أمس الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال أغويرو بعد نهاية المباراة أمام قطر مازحا، بأنه "سينتقم من ميسي بسبب التقاط الأخير صورة له وهو نائم في غرفته بمقر إقامة بعثة منتخب الأرجنتين في البرازيل".

وأضاف أغويرو: "لقد كنت نائما ولا بد لي من الانتقام .. لن أتحدث عن الأمر ولكنكم كصحفيين ستعرفون قريبا".

وكان أغويرو قد ساهم في تأهل منتخب بلاده لدور الثمانية لبطولة "كوبا أمريكا 2019"، بتسجيله هدف الأمان الثاني له في مرمى نظيره القطري (2-0).

واحتل منتخب التانغو المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وبالتالي سيواجه نظيره الفنزويلي، وصيف بطل المجموعة الأولى، في دور الثمانية للبطولة.