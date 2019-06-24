صحف الأرجنتين تحتفي ببلوغ ربع نهائي كوبا أمريكا

سلطت الصحافة الأرجنتينية، الضوء على تأهل منتخب بلادها إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره القطري.

وكتبت صحيفة (Clarin)، على صدر صفحتها الأولى "لقد فازت الأرجنتين أمام قطر بأريحية.. فازت بفضل سيطرتها وصعدت إلى الدور ربع النهائي".

من جانبها، كانت صحيفة (La Nacion) أكثر تشككا في تحليلها، حيث كتبت "الأرجنتين وقطر: المنتخب فاز وتأهل، لكنه لا يزال غير مقنع".

وفي الوقت نفسه، نشر موقع (Infobae) بنبرة أكثر إيجابية عنوانا "المنتخب الأرجنتيني تعافى أمام قطر وفاز عليها 2-0 وصعد إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا".

أما صحيفة (Olé) الرياضية لم تسلط الضوء على تخطي قطر فقط، بل توقعت بلوغ نصف النهائي أمام المنتخب المضيف قائلة "الآن فنزويلا، ثم البرازيل؟".