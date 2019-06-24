11 مرشحا في انتخابات شباب رفح

أعلن 11 مرشحاً خوض انتخابات شباب رفح التي ستجري يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يونيو/ حزيران الحالي، وذلك بعد إغلاق باب الترشح.

وشهدت قائمة المرشحين دخول بعض الوجوه الجديدة.

وضمت القائمة جلال أبو نار، وأحمد المبحوح، وياسر المغربي، وصالح النمس، وعطية عبد العال، وسلطان عدوان، ومحمود قشطة، وإبراهيم قشطة، وسميرة عبد العليم، ومحمد قشطة، وميسرة لافي.

وأعلنت لجنة تسيير الأعمال بالنادي أن آخر موعد للانسحاب من خوض الانتخابات من قبل المرشحين سيكون يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الحالي.

ويتصدر ملف فريق الكرة الأجواء، فهنالك غضب وتذمر من قبل أعضاء الهيئة العامة والجماهير، بعد تراجع النتائج.