لقاء ثلاثي غير مسبوق في "اسرائيل".. من يضم؟؟

أعلن رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو" مساء اليوم الاثنين، النقاب عن لقاءٍ هام سيعقد يوم غد في "إسرائيل" يضم مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي ويبحث قضايا تتعلق في سوريا وإيران.

وقال نتنياهو، في تصريحات إعلامية: "سألتقي اليوم بأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف وسأترأس غدا (الثلاثاء) القمة الثلاثية، سنبحث بطبيعة الحال إيران وسوريا وقضايا أخرى تَصعّب على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا ونعلم أنها تحتاج لذلك كثيرا، خاصة في الفترة الراهنة".

فيما وصف نتنياهو اللقاء الأمني الثلاثي بأنه "غير مسبوق".