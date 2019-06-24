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أبو مرزوق يستهجن زيارة إمام فرنسي لجيش الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:39 - 24 يونيو 2019
موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس
بنك فلسطين
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استهجن عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، زيارة رجل مسلم في فرنسا مرتبط بالإمارات، لدولة الاحتلال وإطلاق تصريحات ضد حركات المقاومة في فلسطين، وحزب الله اللبناني.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "الإمام الفرنسي حسن الشلغومي في زيارة لتل أبيب ومع قادة الاحتلال يقول: إن إسرائيل لا تعادي المسلمين إنما تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس وإيران والحوثيين".

وأضاف: "وهو يرأس منتدى أئمة مسلمي فرنسا الذي تدعمه الإمارات.. هؤلاء يخسرون أنفسهم، فلم يزيد اليهود واحدا، وما نقص المسلمون واحدا".

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر صورا عبر حسابه في تويتر، من زيارة الشلغومي وكتب فيه: "هذا ما يقوله رئيس الأئمة المسلمين في فرنسا حسن الشلغومي الذي يزور إسرائيل".

وأضاف: "أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية".

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