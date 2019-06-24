الأبحاث الإسرائيلية يصدر دراسة باسم الشيفرة الاخلاقية للجيش الاسرائيلي

أصدر مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية اليوم الاثنين دراسة جديدة تحمل اسم " الشيفرة الاخلاقية للجيش الإسرائيلي " ، تتناول المفاهيم الأخلاقية والعسكرية في الجيش الإسرائيلي ، و" الكود الأخلاقي " الذى أسسه فيلسوف الحرب البروفسور الإسرائيلي " أسا كاشير " ، وسياسة الردع ، والحرب النفسية ، وقوة الردع التي يتعامل بها الجيش لحسم المعارك مع الأخر ، ورؤى الشخصيات العسكرية لقولبة الجيش أمام ذاته والعالم ، لعدد من السياسيين والعسكريين الاسرائيليين مثل السياسي يوسى سريد ، ورئيس الكنيست السابق ابراهام بورغ ، والجنرال احتياط غيورا آيلاند ، و اللواء "عاموس يادلين" وغيرهم .

وتتناول الدراسة قضايا التحرش وتعاطي المخدرات وسرقة الأسلحة خلال الخدمة العسكرية، ونظرية الميل لثقافة الحرب، ومظاهر وشكلية المحاكم الصورية لحماية الجنود من الملاحقة على جرائم الحرب والاعدامات الميدانية، وميول الجانب الأكاديمي لبناء ثقافة متجنحة نحو اليمين في المؤسسات التعليمية والاعلامية، وانتهت الدراسة بمستقبل الجيش من المنظور الإسرائيلي والدولي.

وأعد الدراسة المختص بالشأن الإسرائيلي ومدير مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية الدكتور رأفت حمدونة والذى أمضى في السجون الاسرائيلية خمسة عشر عامًاً متواصلة ، وحاصل على بكالوريوس علم اجتماع وعلوم إنسانية من ( الجامعة المفتوحة العبرية في إسرائيل أثناء الاعتقال ) ، وماجستير دراسات إسرائيلية من جامعة القدس " أبو ديس " ، وعلى الدكتوراه في " العلوم السياسية " من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، ومن مؤلفاته ( الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين الصادر عن وزارة الإعلام الفلسطيني في العام 2018 ، والادارة والتنظيم للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ودراسة دراسة الجيش الإسرائيلي تشكيله وقدراته ومهماته، ونجوم فوق الجبين ، عاشق من جنين ، الشتات ، قلبي والمخيم ، لن يموت الحلم ، ما بين السجن والمنفى حتى الشهادة ، صرخة من أعماق الذاكرة ) ، والكاتب عضو في نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين .

رابـط تحمـيل الدراسة: مـــن هُنـــا