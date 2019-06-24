أوغلو: سنشتري (إس-400) مهما كانت العقوبات الامريكية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أنّ بلاده اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" مهما كان قرار العقوبات الإمريكي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي ريشارد سيزيبيرا، بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو: "صفقة منظومة "إس-400" المبرمة مع روسيا وصلت مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلة".

وأشار إلى أنّ الخطوات الأمريكية حيال مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف-35"، تعد غير قانونية.

وتعد تركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع مقاتلات "F-35"، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "F-35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وفي 11 حزيران/يونيو الجاري، أعلن قائد قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، تود كانتربوري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات "F-35"، الذين يتلقون التدريب في القاعدة المذكورة بحجة "دواعٍ أمنية".