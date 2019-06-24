الاحتلال يُصادر خيمة سكنية جنوب الخليل

صادرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، خيمة سكنية من قرية المفقرة جنوب مدينة يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن المواطن قاسم حمامدة وعائلته المكونة من 10 انفار غالبيتهم من الاطفال يسكنون هذه الخيمة وسيبيتون ليلتهم في العراء بسبب الاحتلال.

وقال الجبور: " يعمد الاحتلال وبشكل صريح في جنوب الخليل، على تضييق الخناق على اصحاب الارض من الفلسطينيين بهدف اجبارهم على الرحيل وتركها للمستوطنين، وارتفعت وتيرة اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء خلال الآونة الاخيرة بحق المواطنين والمزارعين ورعاة الاغنام في تلك المناطق".