ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الحكومة الألمانية علمت بالتحالف المناهض لإيران من وسائل الإعلام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:41 - 24 يونيو 2019
المانيا المانيا
بنك فلسطين
مشاركة

لم تطالب الولايات المتحدة ألمانيا رسمياً بالمشاركة في التحالف الذي تخطط لتشكيله لمناهضة إيران.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورجر، اليوم الاثنين في برلين إنه تم العلم بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "عبر وسائل الإعلام" فقط.

وكان بومبيو أعلن أمس الأحد تشكيل تحالف لمناهضة إيران "لا يمتد فقط لدول الخليج، بل أيضا لآسيا وأوروبا".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا التحالف يُذكره بـ"تحالف الراغبين" في حرب العراق عام 2003، قال بورجر: "أعتقد أنه يتعين التعامل بحذر بالغ مع مثل هذه التشابهات التاريخية".

يُذكر أن الولايات المتحدة ضمت إليها عام 2003 حلفاء داعمين لشن هجوم سياسي وعسكري على العراق إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

وانقسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذلك الحين بشأن العراق، فبينما وافقت دول مثل بريطانيا وإسبانيا على المشاركة في التحالف، عارضت ألمانيا وفرنسا التدخل في العراق.

 

متعلقات