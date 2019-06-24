الحكومة الألمانية علمت بالتحالف المناهض لإيران من وسائل الإعلام

لم تطالب الولايات المتحدة ألمانيا رسمياً بالمشاركة في التحالف الذي تخطط لتشكيله لمناهضة إيران.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورجر، اليوم الاثنين في برلين إنه تم العلم بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "عبر وسائل الإعلام" فقط.

وكان بومبيو أعلن أمس الأحد تشكيل تحالف لمناهضة إيران "لا يمتد فقط لدول الخليج، بل أيضا لآسيا وأوروبا".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا التحالف يُذكره بـ"تحالف الراغبين" في حرب العراق عام 2003، قال بورجر: "أعتقد أنه يتعين التعامل بحذر بالغ مع مثل هذه التشابهات التاريخية".

يُذكر أن الولايات المتحدة ضمت إليها عام 2003 حلفاء داعمين لشن هجوم سياسي وعسكري على العراق إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

وانقسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذلك الحين بشأن العراق، فبينما وافقت دول مثل بريطانيا وإسبانيا على المشاركة في التحالف، عارضت ألمانيا وفرنسا التدخل في العراق.