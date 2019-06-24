آراء طلاب الثانوية العامة في امتحاني الأحياء والجغرافيا

رصدت "فلسطين اليوم الإخبارية" الأجواء العامة وآراء طلاب الثانوية العامة بعد اجتيازهم لامتحان الأحياء في الفرع العلمي، وامتحان الجغرافيا في الفرع الأدبي.

امتحان الأحياء

واجتمع طلاب الفرع العلمي على وضوح ومناسبة امتحان الأحياء، ووصفوه بالسهل الدقيق في بعض الأسئلة.

وقال الطالب محمد صالح إن الامتحان جيد وطويل قليلًا، لكن الأسئلة المقالية كانت مباشرة وواضحة، بينما كانت بعض أسئلة اختر الإجابة الصحيحة تحتاج إلى الكثير من التركيز والدقة.

وفي ذات السياق قالت نريمان منصور أن الامتحان كان مقبول جدًا خاصة بالمقارنة مع امتحان الفيزياء، حيث كانت الأسئلة سهلة وواضحة والوقت مناسب.

ناهد محمد كان لها الرأي ذاته وأكدت أن الوقت كان مناسبًا لطول الامتحان، والأسئلة كانت واضحة ومباشرة، فيما عدا بعض الأسئلة في قسم اختر الإجابة الصحيحة.

لكن الأمر لم يكن مناسبًا للطالب نصر مصلح الذي رأى أن الامتحان كان يحتاج إلى فترة إجازة أطول قبل التقدم إليه، كونه يحتاج إلى الكثير من الحفظ والمراجعة.

امتحان الجغرافيا

لم يختلف الأمر كثيرًا بالانتقال إلى الفرع الأدبي التي كانت آراء الطلاب مشابهة تمامًا حتى في الملاحظات التي أبدوها على الامتحان.

وقالت الطالبة ندى منصور ان الأسئلة المقالية كانت مناسبة جدًا وواضحة، فيما تميزت أسئلة الاختيار من متعدد ببعض الصعوبة للتميز بين الطلاب.

من جانبه قال يحيى متولي إن الامتحان كان في متناول اليد، مع وجود بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلى تركيز.

بينما اشتكت الطالبة غادة مطر إن توزيع الدرجات كان غير مناسبٍ كون 60 درجة فقط على الاختيار من متعدد، الذي كانت أسئلته دقيقة للغاية، مما يفقد الطلاب الكثير من الدرجات، بينما كانت الأسئلة المقالية سهلة.

يُذكر أنّ (76130) طالباً وطالبة، توجهوا صباح الثامن من يونيو الجاري، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة محافظات الوطن، موزعين على (468) قاعة في الضفة الغربية، و(180) قاعة في قطاع غزّة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا.